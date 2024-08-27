Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'taki açılış töreniyle başlıyor

Fransa'nın başkentide yarın başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek oyunların açılış törenini, 65 bin seyirci takip edecek. Tören, TSİ 21.00'de başlayacak ve oyunlar resmen başlayacak. İlk müsabakalar ise 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

542 madalya sahibini bulacak

Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya arayacak. Organizasyonda 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Paralimpik oyunlarda sporcular okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında mücadele edecek.

Türkiye tarihinin en kalabalık sporcu kadrosu Paris'te

Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. Paris 2024'te Türkiye'yi 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek. Milliler, atıcılık, görme engelliler futbol (B1), atletizm, okçuluk, golbol, masa tenisi, tekvando, badminton, eskrim, tenis, halter, kürek, triatlon, judo ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.