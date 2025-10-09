Partizan Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında Partizan'ın konuğu oluyor. Geçen hafta Hapoel Tel Aviv'e mağlup olan temsilcimiz bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin bu akşam oynanacak olması vesilesiyle "Partizan Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşmış durumda...

Partizan Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan - Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 1 ve S Sports Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Son 5 maçın 3'ünü Anadolu Efes kazandı

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.