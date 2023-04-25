Pepsi ve Ruffles ile UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası 27-28 Nisan’da İstanbul’da!

Pepsi ve Ruffles, dünya futbolunun zirvesi olan ve her yıl yaklaşık 400 milyon kişi tarafından takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olarak spora katkı sunmaya devam ediyor.

Kapsamlı güvenlik önlemleriyle İstanbul’a getirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 27 Nisan Perşembe saat 14:30’dan 28 Nisan Cuma 21:00’e kadar Kanyon AVM'nin önünde kurulacak özel bir alanda sporseverlerin ziyaretine açılacak. 7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 68. kez havaya kaldırılacak.