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PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk'a 5 maç ve 40 bin TL para cezası, Lopes'e 3 maç men, Galatasaraylı Gomis ve antrenör Akman'a 1'er maç ceza, Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL, teknik direktör Erol Bulut'a da 1 maç ceza verdi.

PFDK ceza yağdırdı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç ve 40 bin TL para cezası verirken, futbolcu Miguel Lopes'i de 3 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Kurul ayrıca Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ve antrenör Ayhan Akman'a da 1 maç ceza verdi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL, teknik direktör Erol Bulut'a da 1 maç ceza verildi.

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