PFDK ceza yağdırdı

14 Aralık 2017

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç ve 40 bin TL para cezası verirken, futbolcu Miguel Lopes'i de 3 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.



Kurul ayrıca Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ve antrenör Ayhan Akman'a da 1 maç ceza verdi.



Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL, teknik direktör Erol Bulut'a da 1 maç ceza verildi.