PFDK'dan Arda Turan'a 16 maç ceza

10 Mayıs 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a 16 maç men cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Arda Turan'ın Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırısı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10, ihracından sonra hakeme hakareti ve tehdidi sebebiyle üçer olmak üzere toplam 16 müsabakadan men edildiği belirtildi.

Arda'ya ayrıca 39 bin lira para cezası verildiği de aktarıldı.

Aynı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Mossoro'ya toplam 5 maç ceza verildiği açıklandı. Mossoro'nun hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3, rakip futbolcuya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü için de otomatik olarak 1 maç ceza alan Mossoro'nun toplam cezasının 5 karşılaşmadan men olduğu kaydedildi.