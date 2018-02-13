PFDK'dan Aziz Yıldırım'a ceza yok

13 Şubat 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı kurula sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

Kurul, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediğini bildirdi.

PFDK, Beşiktaş Kulübüne ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası verildiğini duyurdu.

Kurulun ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA