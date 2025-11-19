PFDK'dan kulüplere ceza yağmuru! En ağır yaptırım Kocaelispor'a

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli ihlaller nedeniyle Süper Lig ve alt liglerde yer alan birçok kulübe para cezası verdi. TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan kararlara göre Süper Lig kulüplerinden Galatasaray 860 bin lira, Kocaelispor 650 bin lira, Beşiktaş 640 bin lira, Trabzonspor 220 bin lira ve Göztepe 160 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 'futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar' nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulanmasına hükmetti. RAMS Başakşehir yöneticisi Murat Yaman'a ise akredite olmadığı alanda bulunması gerekçesiyle 40 bin lira ceza verildi.

1. Lig ve alt liglerde de çeşitli yaptırımlar

PFDK, Trendyol 1. Lig ve alt liglerde de çeşitli yaptırımlar açıkladı. Sakaryaspor'a 440 bin lira, Sarıyer'e 220 bin lira, Vanspor, Serikspor ve Esenler Erokspor'a ise 27'şer bin lira para cezası kesildi.

Bireysel disiplin cezaları kapsamında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'e 2 maç men ve 80 bin lira, futbolcu Muhammet Ali Özbaskıcı'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira, kulüp görevlisi Serkan Torun'a ise 1 maç men ve 40 bin lira ceza verildi. Sivasspor oyuncusu Valon Ethemi 2 maç men ve 26 bin 700 lira, Erzurumspor FK antrenörü Ziya Akçeken 1 maç men ve 20 bin lira ceza aldı.

Esenler Erokspor'da da yaptırımlar dikkat çekti. Futbolcu Amilton'a 2 maç men ve 40 bin lira, Teknik Direktör Osman Özköylü'ye de 40 bin lira para cezası uygulandı.