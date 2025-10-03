PFDK'nın Arda Kardeşler hakkındaki kararı belli oldu! | Arda Kardeşler ne ceza aldı? Arda Kardeşler düdük mü astı? Arda kardeşler hakemliğe devam edecek mi?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de 6. haftada oynanan Trabzonspor–Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hakem Arda Kardeşler’e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurulun 02.10.2025 tarihli toplantısında alınan kararda, “Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler’in, MHK Talimatı’nın 40/a ve FDT’nin 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Tartışmalı sözler ceza getirdi

Trabzonspor–Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler, verdiği kararlar sonrası büyük tepki toplamıştı. Maçtan sonra bir TV kanalına konuşan Kardeşler, “TFF başkanının ‘hata değil, planlı bir eylem’ demesi benim için çok yaralayıcıydı” ifadelerini kullanmış ve kendisine yönelik eleştirilerin hedef haline getirdiğini söylemişti.

Kardeşler açıklamasında, “Bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi” sözleriyle tepki göstermişti.

PFDK’dan net mesaj

Kurulun aldığı karar, hakemlerin disiplin sınırlarını ve federasyon yönetimine yönelik açıklamalarına dair hassasiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.