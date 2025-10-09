Polat Vakfı’ndan Nusaybin’e dev yatırım: Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açıldı

Polat Vakfı, 2025 yılının ilk aylarında temeli atılan Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi’ni Nusaybin’de hizmete açtı.

9 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenen törenle açılışı yapılan merkez, gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Polat Holding’in toplumsal faydaya verdiği önemin bir yansıması olarak kurulan Polat Vakfı, liyakat ve fırsat eşitliğini temel alarak, eğitim, spor, çevre ve kültür alanlarında kalıcı projeler yürütüyor.

“Her çocuk için fırsat eşitliği” vizyonu

Açılış töreninde konuşan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, gençlerin geleceğe umutla hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Polat, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin geleceği açısından büyük bir değer taşıyor. Polat Vakfı olarak ‘her çocuk için fırsat eşitliği’ ilkesinden yola çıkarak geliştirdiğimiz bu proje ile gençlerimizin sportif ihtiyaçlarının yanı sıra, kendilerini ifade edebilecekleri ve topluma entegre olabilecekleri güvenli alanlara da cevap vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kütüphane, spor salonu ve sosyal alanlarla çok yönlü merkez

Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi, yalnızca bir spor kompleksi değil, aynı zamanda çok yönlü bir kalkınma ve dayanışma alanı olarak tasarlandı.

Merkezde spor salonlarının yanı sıra kütüphane, etkileşimli sosyal alanlar ve psikolojik destek üniteleri de yer alıyor.

Proje, bölgesel kalkınmayı spor aracılığıyla desteklemeyi ve gençlerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.