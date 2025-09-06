PSG Teknik Direktörü Luis Enrique kaza geçirdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, bisiklet kazası geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adam kazanın ardından acil servise kaldırıldı. Doktorların ilk incelemesinde Enrique’nin köprücük kemiğinin kırıldığı ve ameliyat edileceği bildirildi.

PSG, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı. Köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır.”

Geçen sezon PSG’yi UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Enrique’nin sağlık durumuyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.