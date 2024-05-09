Real Madrid, Bayern Munih'i devirdi: Galatasaray-Fenerbahçe 'bonus derbisi'nin kazananı belli oldu!
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler, Galatasaray'dan Bayern Münih'e ise Sacha Boey transfer oldu. Kulüp kasalarına büyük katkıda bulunan bu iki transferde de sözleşmelerde 'bonus'lar bulunuyordu. Dün gece Real Madrid'in Bayern Münih'i yenerek adını finale yazdırmasıyla 'bonus derbisi'nin kazananı belli oldu. Peki takımların alacağı bonus ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde Real Madrid'e Arda Güler ve Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, eski takımları Fenerbahçe ve Galatasaray için sözleşmelerinde yer alan 'bonus'lar nedeniyle büyük öneme sahip. Bu bonuslardan bir tanesi de dün gece son finalistin belli olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili.
Real Madrid 'bitti' demeden bitmedi
Dün gece dakika 87 itibarıyla tek gol geride olan Real Madrid son dakikalarda yaptığı baskı ve atakların sonuç vermesiyle Bavyera Devi Bayern Münih karşısında 2 gol buldu ve adını finale yazdırdı.
Real Madrid'in böylece geçtiğimiz gün Fransız temsilci PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile finalde eşleşmiş oldu.
Bir önceki turda da kazandırmışlardı
Bayern Münih ile Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasalarına para girişi olmuştu.
Galatasaray'ın, Bayern'in yarı finale çıkması nedeniyle sarı-kırmızılıların kasasına 3.7 milyon Euro girmiş, benzer bir anlaşmayı Real Madrid ile yapan Fenerbahçe ise 2.2 milyon Euro kazanmıştı.
'Bonus derbisi'nde kazanan Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de geçerli olan benzer bir bonus ücreti için iki takımdan biri için yolun sonu gözüktü. Real Madrid'in finale adını yazdırmasıyla kasasına para koyan taraf Fenerbahçe oldu.