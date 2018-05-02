Real Madrid finalde

02 Mayıs 2018

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.

Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Real Madrid, ikinci yarıya golle başladı. Bayern Münih'te Corentin Tolisso'nun geri pasına yetişemeyen kaleci Sven Ulreich boşa çıkarak büyük bir hata yaptı. Pozisyonu takip eden Benzema, 46. dakikada meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, aradığı golü 63. dakikada buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topla buluşan James Rodriguez, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Sezon başında Real Madrid'den Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı oyuncu, attığı golün ardından sevinmedi.

Bayern Münih, kalan dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, evinde elde ettiği beraberliğin ardından şampiyonada üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Real Madrid'in rakibi, yarın Roma ile Liverpool arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

Kaynak: AA