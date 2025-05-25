Real Madrid Xabi Alonso dönemini resmen başlattı

Real Madrid, teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Xabi Alonso’ya emanet etti. 43 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid, Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek olan Carlo Ancelotti ile yollarını ayırırken, dün oynanan Real Madrid – Real Sociedad karşılaşması, Ancelotti için veda niteliği taşıdı.

Kulüp bugün yaptığı resmi açıklamayla Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Alonso’nun futbolculuk kariyeri boyunca Real Madrid formasını 200’den fazla kez giydiği hatırlatılarak, kulübün DNA’sını bilen bir ismin takımın başına geçtiği vurgulandı.



Altyapıdan Avrupa’ya uzanan başarı yolculuğu

Teknik direktörlük kariyerine 2018-2019 sezonunda Real Madrid altyapısında başlayan Alonso, U14 takımına şampiyonluklar kazandırdıktan sonra kariyerine Almanya’da devam etti.

Bayer Leverkusen'in başında geçirdiği 3 sezonda;

* Kulüp tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğu

* Almanya Kupası şampiyonluğu

* Almanya Süper Kupa zaferi elde etti.



