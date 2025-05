Real Madrid’de Ancelotti dönemi sona eriyor! Arda Güler için yeni dönem başlıyor

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve La Liga'da Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid'de, beklenen teknik direktör ayrılığı artık netleşmeye başladı. Carlo Ancelotti, sezon tamamlanmadan İspanyol devine veda etmeye hazırlanıyor.

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala takımdan ayrılmaya hazırlanan deneyimli teknik adamın, Brezilya Milli Takımı ile anlaşma sağladığı belirtiliyor. Haziran ayından itibaren Brezilya'nın başında olması beklenen Ancelotti, bu durumu doğruladı.

The Athletic’in haberine göre, İtalyan teknik direktör ile Real Madrid yönetimi prensipte ayrılık konusunda uzlaştı. Resmi açıklamanın, son prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılacağı ve bu duyurunun, takımın Barcelona ile Pazar günü oynayacağı El Clasico sonrasında kamuoyuna sunulabileceği konuşuluyor.

Öte yandan kulüp, Xabi Alonso ile teknik direktörlük için temaslarını sürdürüyor. Bu ayrılık, milli futbolcu Arda Güler açısından da önemli bir gelişme olabilir. Genç yıldız, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo’yu 3-2 mağlup etti. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydederek galibiyete katkı sağladı. 83 dakika sahada kalan genç oyuncu, sonrasında yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Bu performansla birlikte La Liga'da üst üste ikinci golünü atan Arda, ligde toplamda 3 gole ulaşırken, İspanya Kral Kupası’ndaki 2 golüyle birlikte sezon genelinde 5 gole ulaştı.

