Rekor sarı kırmızılılarda: Galatasaray 66 sezonda 18 gol kralı çıkardı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımlı takımın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ligde forma giydiği 34 maçta 25 kez ağları havalandırarak sezonun en skorer futbolcusu oldu.

Galatasaray, 66. sezonu tamamlanan ligde 18 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım ünvanını sürdürdü. Süper Lig'de Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Çoğu Türk futbolcu

Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer kez gol kralı çıkardı.

Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33'ü Türk, 15'i yabancı olmak üzere toplam 48 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

Metin Oktay altı kez 'gol kralı' oldu

Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu ünvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait.

Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez bu ünvanı alarak, adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

Tanju Çolak tarihe geçti

Lig tarihinde gol kralları içinde en fazla skor üreterek bu ünvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak. Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geçti.

Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı gol kralı ünvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991'de Galatasaray, 1992-1993'te de Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

Tarık Hodzic en çok gol atan ilk yabancı

Lig tarihinde şimdiye dek 15 yabancı futbolcu, 16 kez gol kralı ünvanını yakaladı. Galatasaray forması giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın 2 kez gol kralı olduğu ligde, Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Şota Arveladze, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ariza Makukula, Sivasspor'un Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, Bursaspor'un Brezilyalı golcüsü Jose Fernando Viana De Santana "Fernandao", Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez, Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Senegalli Mbaye Diagne, Trabzonspor'da oynayan Norveçli Alexander Sörloth, Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza, Fenerbahçe'de mücadele eden Enner Valencia ile Galatasaray'da görev yapan Mauro Icardi gol krallıkları yaşadı.

En çok gol atan yabancı Diagne

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı. Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol krallı olan Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında 20, ikinci devre görev yaptığı Galatasaray'da ise 10 gol üretti.

Yedekten gelip 'gol kralı' oldu

Süper Lig'in 2007-2008 sezonu gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, ilginç bir şekilde tacı taktı.

Sezonu 17 golle tamamlayarak kariyerinde ilk kez bu ünvanı alan Semih, birçok maçta oyuna sonradan girmesine rağmen attığı kritik gollerle takımına büyük katkı yaptı ve adı "nöbetçi golcü"ye çıktı.

Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli zaman dilimleri içinde toplam 27 maçta forma giydi. Bunlardan 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Semih, toplam 17 gol attı.

Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Galatasaray'da tacı taktı

Sergen Yalçın ile "Dört büyükler"de oynayan iki futbolcudan biri olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda birden bu ünvanı aldı.

Milli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-2013'te de Galatasaray formasıyla 30 maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.