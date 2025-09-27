Rize’de “Kaçkar by UTMB” başladı: 55 ülkeden 1800 sporcu

Rize, dünyanın en prestijli ultra dağ maratonlarından birine ev sahipliği yapıyor. UTMB Dünya Serisi’nin Türkiye’deki ilk ayağı “Kaçkar by UTMB”, 55 ülkeden gelen 1800 sporcunun katılımıyla başladı.

Zorlu parkur

Ayder Yaylası’nda verilen startla başlayan yarış, Huser Yaylası ve Çeymakçur Yaylası’ndan geçilerek tekrar Ayder’de son bulacak. Sporcular, toplamda 50 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele veriyor.

Bakan Bak: Organizasyonu yapmayı başardık

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bölgede geçtiğimiz hafta yaşanan sele rağmen organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bak, “Yolları açtık, bu organizasyonu yapmayı başardık. Enerji var, doğa var, Kaçkarlar’da her şey var. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Bak ayrıca, Rize’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi olduğunu hatırlatarak Ayder Yaylası’nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Katılım ve güvenlik önlemleri

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, UTMB CEO’su Frederic Lenart, Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve birçok yetkili katıldı.

Yarış boyunca acil durumlara hızlı müdahale için JAK, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulunduruluyor.