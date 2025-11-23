Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'in 13. haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, şampiyonluk yolunda ilerleyen güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Sarı Kanarya'nın puan kaybı lüksü yok. Mücadele futbolseverler tarafından sabırsızlıkla beklenirken sıkça "Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Rizespor Fenerbahçe maçı bilgileri...

Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Oğuz, J.Duran

2 futbolcu eksik

Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Milli arada sakatlanan Sebastian Szymanski ise henüz takıma dönmedi ve tedavi süreci devam ediyor.

Öte yandan, milli takımlardan dönen ve yoğun maç temposu yaşayan Edson Alvarez’in durumu, teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonrasında netleşecek.