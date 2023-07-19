Ronaldo: Suudi ligi 1 sene içinde Türkiye ligini geçer

38 yaşındaki yıldız, ilk olarak 36 yaşındaki Messi’nin Amerika futbol ligi MLS takımlarından Inter Miami’yle anlaşmasını eleştirdi: “Suudi Arabistan Ligi'nin MLS'ten daha iyi.

Üç yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi beşinci ligi olacağını söylemiştim. Juventus'a gittiğimde Serie A yeniden canlandı. Buraya geldiğimde de bu ligin canlanacağını biliyordum.” Ronaldo, daha sonra Türkiye’yi de yakından ilgilendiren şu açıklamayı yaptı: “Suudi ligi, Bir yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçer. İspanya veya Almanya Ligi de eski kalitesinde değil. Sadece Premier Lig tüm liglerin üzerinde.”

"Avrupa defteri kapandı"

Portekizli yıldız, Avrupa defterini de kapattığına dikkat çekti: “O kapı benim için tamamen kapandı. Artık 38 buçuk yaşındayım. Bana göre Avrupa'da futbol çok kalite kaybetti. Premier Lig diğerlerinin çok üzerinde olan tek lig durumunda. Her zaman kanıtlayacak bir şeyim var. Kanıtlayacak şeyiniz yoksa ölü olduğunuz anlamına gelir. 38 buçuk yaşında hâlâ ilginç şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Goller, asistler, 21 yıllık kariyerimde yaptığım gibi devam edeceğim. Ben futboldan zevk almaya devam ediyorum, en çok önemsediğim şey de bu."