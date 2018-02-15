15 Şubat 2018

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunun ilk ayağında iki maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonun üçünden zaferle ayrılan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı.

Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada 33. dakikada ağları sarsan Adrien Rabiot, PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de Toni Kroos'un ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çevirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Ev sahibi Real Madrid, 83'üncü dakikada Ronaldo ve 86'ncı dakikada Marcelo'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ronaldo'dan bir rekor daha

Ronaldo, maçtaki ilk golüyle Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 100. kez ağları sarstı ve turnuvada tek bir takım formasıyla bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını ise 11'e çıkararak krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Liverpool farklı kazandı

Diğer karşılaşmada İngiliz ekibi Liverpool, Dragao Stadı'nda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Porto'yu 5-0 yenerek tur için büyük avantaj sağladı.

Liverpool'da 25'inci, 53'üncü ve 85'inci dakikalarda ağları sarsan Sadio Mane, hat-trick yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. İngiliz temsilcisinin diğer golleri, 29. dakikada Muhammed Salah ve 69'uncu dakikada Roberto Firmino'dan geldi.

Kaynak: AA