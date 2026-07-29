S Sport şifreli mi, şifresiz mi? S Sport Plus uyduda, tv'de var mı? S Sport Plus ücreti ne kadar?
Fenerbahçe bu akşam Gornik Zabrze ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkıyor. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler peş peşe sorular yöneltiyor. Sık gelen soru ise "S Sport şifreli mi, şifresiz mi" şeklinde...
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. Müsabaka için özellikle Fenerbahçe taraftarı sabırsızlanırken yayıncı kuruluş hakkında bilgi alınmak isteniyor. "S Sport şifreli mi, şifresiz mi", "S Sport Plus uyduda, tv'de var mı" sorusu sıklaşıyor.
S Sport Plus şifresiz mi?
S Sport Plus, içeriği şifreli ve abonelik sistemiyle çalışan bir dijital yayın platformu...
S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus ücretleri
S Sport Plus Aylık Paket 399₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 2.799₺’dir.
https://app.ssportplus.com/account/signup adresinden, 4AY249 promosyon kodu ile üye olmanız durumunda ilk 4 ay indirimli 399₺ yerine 249₺, YILLIKLOCA promosyon koduyla üye olmanız durumunda, yıllık pakette 2.799₺ yerine, ilk yıl 2299₺’den üye olabilirsiniz.
S Sport frekans bilgileri
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s
Modülasyon: DVB-S2
S Sport
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
S Sport 2
TV+ 78. Kanal
TiviBu 74. Kanal
Kablo TV 241. Kanal