Fenerbahçe camiasının tanınan isimlerinden iş insanı Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Saran, yaptığı açıklamada kulübün büyüklüğüne ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yaparak, ilk genel kurulda başkanlığa talip olduklarını ifade etti.

"Bu büyük sorumluluğa talibiz"

Açıklamasında, "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" ifadelerini kullanan Saran, camiada son dönemde artan memnuniyetsizlik duygusunun da farkında olduklarını belirtti.

Saran, olağanüstü kongre talebiyle başlatılan imza kampanyasına saygı duyduklarını ancak bu yöntemi doğru bulmadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır."

Adaylık kararının imza kampanyasının sonucuna bağlı olmadığının altını çizen Saran, "Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Sadettin Saran kimdir?

1964 yılında ABD’nin Denver kentinde doğan Sadettin Saran, bir dönem Türkiye Milli Yüzme Takımı’nda sporcu olarak yer aldı. Kentucky Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü ve kamu sektöründe çalıştı. Ardından kurduğu Saran Holding ile medya, teknoloji, savunma sanayi ve spor alanlarında yatırımlar yaptı.

Geçmişte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yönetiminde görev alan Saran, daha sonra yaşanan anlaşmazlıkların ardından kulüpten ayrılmış, ancak açtığı davayı kazanarak üyeliğine geri dönmüştü. Uzun süredir Fenerbahçe başkanlığı için adı geçen Saran, bu açıklamasıyla adaylığını ilk kez resmen ilan etmiş oldu.