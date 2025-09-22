Sadettin Saran'ın başkanlığı iptal mi olacak? Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek mi?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı dün yapılan seçimle Sadettin Saran oldu. Saran, Ali Koç'a 257 oy fark atarken şimdi yeni bir tartışma konusu gündeme geldi. Saran'a ait olan bahis şirketinin devri başkanlığın önündeki en büyük engel... Dedikodular iyice artarken özellikle Fenerbahçe taraftarı "Sadettin Saran'ın başkanlığı iptal mi olacak" sorusunu yöneltiyor.

Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı düşecek mi?

Gazeteci Candaş Tolga Işık konuya dair açıklamalarda bulundu. TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirten Işık şu ifadeleri kullandı:

"TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilereyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor"

TFF'nin toplantısı sonrası Saran'ın başkanlığının iptal olup olmayacağı netliğe kavuşacak.