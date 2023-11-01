Şaibeli 'sarı kart'larla etrafına 80 milyon $ dağıtan sambacı!

Emre ERGÜL

Gerçek ismi Lucas Tolentino Coelho de Lima… 27 Ağustos 1997’de Brezilya’nın Rio de Janerio kentine bağlı Guanabara Körfezi’ndeki 0.8 kilometrekarelik Paqueta Adası’nda doğdu. 2018 yılına kadar Flamengo’nun altyapı ve A takımında top koşturan sambacı, yurtdışına çıkan tüm Brezilyalılar gibi o da kolay söylenebilmesi için doğduğu adanın ismini kendisine soyadı yaptı. 2018’de Milan’a transfer olduğunda Avrupa futbolu onu “Lucas Paqueta” olarak anmaya başladı.

İtalya’da 37 maçta 1 gol atan orta saha oyuncusu, 2020’de Fransız Lyon takımına transfer oldu. 67 maçta 18 gol atan Paqueta, 2022’de İngiliz Premier Ligi takımlarından West Ham United’a transfer oldu. 26 yaşındaki Brezilyalı, bu yıl dünyanın en değerli futbol kulübü seçilen Manchester United’a 82 milyon euro bedelle transfer olacaktı ancak transfer bir anda suya düştü.

Ne Manchester City ne de West Ham bir açıklama yapmazken, İngiliz basını art arda atılan “Neler oluyor?” manşetleriyle olayın iç yüzünün ortaya çıkmasına neden oldu. Beklenen açıklama ağustos ayında geldi. Paqueta, kasti olarak gördüğü sarı kartlar sayesinde tanıdıklarının haksız kazanç elde etmelerine yardımcı olmakla suçlanıyordu…

İngiliz Futbol Birliği (FA) başlattığı soruşturmada Paqueta’yı 5 aydır gizlice takip ediyordu. Üstelik, Paqueta’nın “sarı kart” bahislerinden şüphelenip durumu FA’ya şikayet eden de bizzat West Ham’ın forma sponsoru olan bahis şirketiydi! İddiaya göre, Paqueta’nın kariyeri boyunca gördüğü 25 karttan 17’si şaibeliydi. Sarı kart gördüğü maçlarda Brezilya’dan toplu bahisler oynandığı tespit edildi. Toplamda elde edilen haksız kazanç 80 milyon doları buluyor.

Şaibeli her sarı kart için minimum 100 bin dolarlık bahislerin basıldığı öne sürüldü. Soruşturma sonuna kadar Brezilya milli takımının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki topçu ise suçsuz olduğunu belirtti. Paqueta geçtiğimiz hafta FA’ya başvururak, cep telefonunun incelenmesi için resmi izin verdi. Paqueta hakkındaki son kararın 1 ay içinde çıkması bekleniyor.

İşte şaibeli maçlardan bazıları:

ASTON VİLLA MAÇI: West Ham’lı Paqueta, 12 Mart’taki maçta rakibine gereksiz yere faul yapıp sarı kart aldı. İddia: Ağabeyi, “Sarı kart görür” bahsine 500 bin euro yatırdı. 1.14 milyon euro kazandı.

LEEDS MAÇI: 21 Mayıs’taki maçta Paqueta, Cresencio Summerville’e durup dururken faul yaptı, sarı kart gördü.

BOURNEMOUTH MAÇI: 12 Ağustos’taki maçta Paqueta, rakibi Illia Zabarnyi’I itti. Yetmedi, hakemi tersledi. Sarı kartı yedi… FA soruşturması 5 aydır sürüyordu ancak Paqueta’nın bu maçtaki garip hareketleri yetkililerin soruşturmayı derinleştirmesine neden oldu. Ne tesadüf ki, FA bu maçtaki sarı kart bahislerinin hepsinin Brezilya’nın Paqueta Adası’ndaki hesaplardan yapıldığını tespit etti.

Arsenalli’nin tweeti soruşturmayı başlattı

Tarih 12 Mart… West Ham, Aston Villa’yla oynayacaktı. Bir Arsenal taraftarı maçtan kısa süre önce şu tweeti attı: “Paqueta’nın sarı kart görmesini 8’e 11 vermesi çok garip buldum. Sezon boyunca 3 sarı kart görmüş bir futbolcu adına neden bahis açılır? Garip bir şeyler oluyor sanki.” Paqueta, 70’nci dakikada sakin geçen maçın ilk sarı kartını gördü. Maç sonunda Arsenal taraftarı yeni bir tweet attı: “Kart gördü. Bu işe bakılması lazım…” Bu iki tweet, bahis şirketi ve FA’ya ihbar oldu.