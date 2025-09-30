Sakaryaspor-Sivasspor maçında 7 yabancı krizi: Hükmen mağlubiyet gündemde

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Sakaryaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ancak mücadelede alınan sonuçtan çok Sakaryaspor’un yaptığı kural hatası gündem oldu.

7 yabancı sahada

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmaya 4 yabancı futbolcuyla başladı: Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç. İlerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder’i oyuna dahil eden Sütlü, takımını sahada 7 yabancı oyuncuyla oynattı.

TFF talimatı açık

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre Trendyol 1. Lig’de aynı anda sahada en fazla 6 yabancı futbolcu bulunabiliyor. Sakaryaspor’un bu sınırı aşarak maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor.

Hükmen mağlubiyet ihtimali

Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor’un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi gündeme geldi. Tüm gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karara çevrildi.