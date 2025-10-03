Sakaryaspor’a 7 yabancı şoku: PFDK kararını açıkladı | Sakaryaspor hükmen mağlup mu oldu? PFDK'nın Sakaryaspor kararı, Sakaryaspor hükmen mağlup oldu

Sakaryaspor’a 7 yabancı şoku: PFDK kararını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve 1. Lig’de çeşitli ihlaller nedeniyle kulüp ve futbolculara cezalar verdi. Aynı anda 7 yabancı futbolcu oynatan Sakaryaspor, 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Galatasaray, Trabzonspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Zecorner Kayserispor ve Hesap.com Antalyaspor’a para cezaları kesilirken, bazı futbolculara da resmi müsabakalardan men cezası uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve 1. Lig’de yaşanan ihlallere ilişkin cezaları açıkladı.
Kurulun en dikkat çekici kararı, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Özbelsan Sivasspor karşısında aynı anda 7 yabancı oyuncu oynatan Sakaryaspor hakkında oldu.
Yeşil-siyahlılar, kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.
Süper Lig kulüplerine para cezaları
PFDK, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle birçok kulübe para cezası kesti.
Galatasaray: 500 bin TL
Gaziantep FK: 440 bin TL
Kocaelispor: 380 bin TL
Zecorner Kayserispor: 220 bin TL
Trabzonspor: 160 bin TL
Hesap.com Antalyaspor: 54 bin TL
Futbolculara men cezaları
Disiplin kararlarında futbolcular da yer aldı. Gençlerbirliği’nden Sekou Koita 2 maç men ve para cezası alırken, aynı takımdan Darly Tongya 1 maç men ve 27 bin TL ceza ile karşılaştı.
1. Lig’de cezalar
Trendyol 1. Lig’de de disiplin kararları dikkat çekti. Boluspor 110 bin TL para cezasına çarptırılırken, Özbelsan Sivasspor’un futbolcusu Luan de Campos Cristiano da Silva’ya 2 resmi müsabakadan men ve 27 bin TL para cezası verildi.