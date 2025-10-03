Sakaryaspor’a 7 yabancı şoku: PFDK kararını açıkladı | Sakaryaspor hükmen mağlup mu oldu? PFDK'nın Sakaryaspor kararı, Sakaryaspor hükmen mağlup oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ve 1. Lig’de yaşanan ihlallere ilişkin cezaları açıkladı.

Kurulun en dikkat çekici kararı, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Özbelsan Sivasspor karşısında aynı anda 7 yabancı oyuncu oynatan Sakaryaspor hakkında oldu.

Yeşil-siyahlılar, kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

Süper Lig kulüplerine para cezaları

PFDK, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle birçok kulübe para cezası kesti.

Galatasaray: 500 bin TL

Gaziantep FK: 440 bin TL

Kocaelispor: 380 bin TL

Zecorner Kayserispor: 220 bin TL

Trabzonspor: 160 bin TL

Hesap.com Antalyaspor: 54 bin TL

Futbolculara men cezaları

Disiplin kararlarında futbolcular da yer aldı. Gençlerbirliği’nden Sekou Koita 2 maç men ve para cezası alırken, aynı takımdan Darly Tongya 1 maç men ve 27 bin TL ceza ile karşılaştı.

1. Lig’de cezalar

Trendyol 1. Lig’de de disiplin kararları dikkat çekti. Boluspor 110 bin TL para cezasına çarptırılırken, Özbelsan Sivasspor’un futbolcusu Luan de Campos Cristiano da Silva’ya 2 resmi müsabakadan men ve 27 bin TL para cezası verildi.