Sakatlanarak oyundan çıkmıştı: Marco Asensio’nun son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Marco Asensio, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Oyuna devam edemedi

Yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen İspanyol futbolcu, 24. dakikada yerini Fred’e bıraktı. Teknik heyet ve taraftarlar, yıldız oyuncunun durumu nedeniyle büyük endişe yaşadı.

İlk MR yetersiz kaldı

Karşılaşma sonrası yapılan ilk kontrollerde Asensio’nun dizinde ödem tespit edildi. Ancak bu ödem nedeniyle ilk MR görüntülemesinden net sonuç alınamadı.

Sabah saatlerinde tesislerde yeniden muayene edilen deneyimli oyuncunun, sağlık durumunun netleşmesi için ikinci kez MR’a gireceği öğrenildi. Asensio’nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.