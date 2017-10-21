Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı

21 Ekim 2017

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 64 ülkeden bin 680 sporcunun katılımıyla başladı.

Ürgüp şehir merkezinde sabah erken saatlerde başlayan yarışlarda, sporcular 30, 60 ve 110 kilometrelik patika parkurda koşuyor.

Sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik vadisi, Uçhisar, Göreme, Mustafapaşa köyü güzergahını takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp parkuru tamamlanmış olacak.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Organizatörü Aydın Ayhan Güney, Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı güzergahlarını içeren yarışa ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden atletlerin de arasında bulunduğu sporcuların katıldığını belirtti.

Organizasyonun 30, 60 ve 110 kilometrelik parkurlardan ve üç etaptan oluştuğunu anlatan Güney, yarışmanın dünyadaki önemli ultra trail koşularından birisi olduğunu, sporcuların dünya şampiyonalarına katılmak için elde etmeleri gereken genel klasman puanlarını bu tür yarışlarda toplayabildiğini söyledi.

Yarışlara Türkiye'nin ardından en çok katılımın Fransa ve İngiltere'den olduğunu aktaran Güney, "Sporcuların alacağı puanlar çok önemli. Dünyanın en iyi 12 atleti burada yarışıyor. Kapadokya'nın doğal yapısı ve patika parkuru bu yarışlara olan ilginin artmasını sağladı. Katılımcıların yüzde 31'i yabancılardan oluşuyor." diye konuştu.

Akşam saatlerinde tamamlanacak Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın düzenlenecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erecek.



Kaynak: AA