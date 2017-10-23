Salomon Kapadokya'da 64 ülkeden bin 684 kişi koştu

23 Ekim 2017

Veysel AĞDAR

NEVŞEHİR- Dünya genelindeki 22 Ultra-Trail World Tour’dan biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor sporcu katılımıyla sona erdi. Bir önceki yıla göre koşucu sayısında yüzde 50 artış olduğu belirlenen organizasyon 110 - 60 - 30 biner metre olmak üzere üç kategoride düzenlendi.



Organizasyonda 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde, 61 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika içerisinde ve 36 kilometrelik parkuru 6 saat içerisinde tamamlayan koşucuların dereceleri geçerli sayıldı.



Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e 510 yabancı koşucu kayıt olurken, kayıt yaptıran tüm sporcuların yüzde 29’u ise kadın ultra maratonculardı.

İlk yıl 200 katılımcı, 4. yılda bin 648'e çıktı

"Ultra-trail branşı, sporcular için hayli zor bir organizayon olduğunu vurgulayan Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, "Özellikle 60 bin ve 110 bin kategorilerinde koşan sporcular bedenleriyle değil beyinleriyle koşmak durumunda kalıyor. Ultra-trail’e katılan tüm sporcular, insan üstü şeyler başarıyorlar. Ayrıca Salomon Kapadokya Ultra-Trail, dördüncü yılında World Tour organizasyonu olmaya hak kazanan ilk organizasyon konumunda. Bu onura, organizasyon kalitemiz ve simgesel bir lokasyona sahip olmamız sayesinde ulaştık" dedi.

Etkinlik çerçevesinde geçen hafta ilçede koşmak ve koşuyu seyretmek için gelen yaklaşık 3 bin kişi 10 milyon liraya yakın ekonomik katkı sağladı.

"Katılımın yüzde 50 artması gurur verici"

Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise patika koşularına ilgi duyan kişileri doğru organizasyonlara yönlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e sporcuların gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, katılımcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasının kendilerini gururlandırdığını ve Salomon olarak bu sayıyı daha da artıracak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

"Sağlıklı bir spor için aşırı değil kontrollü egzersiz"

Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ, sporcu yaralanmalarının önüne geçmek için yapılması gerekenlere değindi.

Sürekli egzersiz yapan her 20 kişiden birinin egzersize doğru cevap vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Aydoğ, "Yapılan egzersizden doğru şekilde faydalanabilmek ve yaralanma riskini en aza indirebilmek için aşırı değil, düzenli ve kontrollü bir egzersiz planı oluşturmak gerekiyor. Önemli olan ısınma hareketlerini ve egzersizleri saatlerce yapmak yerine, doğru tempoda çalışmak" dedi.



Ayrıca Acıbadem Mobil Sağlık TEAM ekipleri, Salomon Kapadokya Ultra-Trail sırasında sağlık sorunu yaşayan tüm sporculara yerinde ve anında sağlık desteği sağladı.

110 kilometreyi 10 saat 56 dakikada koştu (Sağdaki: Gediminas Grinius)

Klasmanlar ve ilk üç

110 bin Genel Klasman



Gediminas Grinius 10.56.07

Andrey Gridin 12.21.19

Radu Milea 12.26.41



110 bin Kadınlar:



Mariya Nikolova 14.26.16

Cristiana Follador 14.57.41

Elena Polyakova 15.22.14



60 bin Genel Klasman



Moritz Auf Der Heide 05.14.00

Mohamed El-Moratiby 05.36.42

Mirko Cocco 05.47.30



60 bin Kadınlar:



Meryem Kılınç Gündoğdu 06.29.43

Natalie White 06.56.59

Georgeta Manolache 07.23.08



30 bin Genel Klasman:



Ahmet Arslan 03.15.22

Alexandr Konstantinov 03.20.10

Kamil İnak 03.23.15



30 bin Kadınlar:



Catherine Martens 03.31.39

Diana Musatova 03.35.15

Daniela Marin 03.37.12