Şampiyonlar Ligi’nde hakem krizi! Halil Umut Meler'in son dakika kararı olay yarattı! Atalanta sahayı terk etti

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge, Atalanta’yı son dakikada kazandığı penaltı golüyle mağlup etti. Karşılaşmanın önüne geçen bu penaltı kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu golle birlikte Club Brugge ise Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir avantaj elde etti.

Atalanta sahayı terk etti

Mücadelenin 90+2. dakikasında, skor 1-1 devam ederken hakem Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Karara sert tepki gösteren Atalanta Teknik Direktörü ve ekibi, maç bitmeden doğrudan soyunma odasına yöneldi.

"Mourinho’nun şikayet ettiği hakemlerden mi?"

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Halil Umut Meler’in verdiği penaltı kararını eleştirerek, "Türk hakem Halil Umut Meler, sezonun en kötü kararlarından birine imza attı. Mourinho’nun şikayet ettiği hakemler arasında mı?" ifadelerini kullandı.

Rövanşı 18 Şubat'ta oynanacak, dün gerçekleşen karşılaşmaların sonuçları şöyle:

• Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1

• Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2

• Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0

• Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1