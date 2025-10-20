Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın başlayacak: Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü RAMS Park’ta Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Avrupa’nın dev kulüplerini karşı karşıya getirecek mücadelelerde futbolseverler birbirinden zorlu karşılaşmalara tanıklık edecek.
Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)
22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)