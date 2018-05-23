e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor

Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.

Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı, İstanbul Boğazı'nda iki köprüye asıldı.

Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takımın büyük boyuttaki bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer alıyor. 

Åampiyonun bayraÄÄ± BoÄaz'da dalgalanÄ±yor

Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen organizasyonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika galatasaray süper lig şampiyon

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.