Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı muhtemel ilk 11'i...

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına gidiyor. Son 2 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Sarı Kanarya 3 puan peşinde... Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bilgileri...

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

64. müsabaka

Fenerbahçe ile Samsunspor bugüne kadar 72. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 39'unu Fenerbahçe, 14'ünü Samsunspor kazanırken 19 maç da berabere bitti. İki kulübün son 3 maçı berabere sona erdi.

Fenerbahçe’de durum

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek. Ayrıca henüz hazır hale gelmeyen Mert Hakan Yandaş da kadroda yer alamayacak.

Samsunspor’da tablo

Karadeniz ekibinde ise Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Fernando Boldrin Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Cherif Ndiaye de cezası sebebiyle sahada olmayacak.