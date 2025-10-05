Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı muhtemel ilk 11'i...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin berabere bitmesi nedeniyle Sarı Kanarya'nın puan kaybı lüksü yok. Taraftar mücadeleyi iple çekerken sıkça gelen soru "Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor. Öte yandan mücadelenin ilk 11'i de merak ediliyor.
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına gidiyor. Son 2 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Sarı Kanarya 3 puan peşinde... Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor Fenerbahçe maçı bilgileri...
Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
Muhtemel 11'ler...
Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
64. müsabaka
Fenerbahçe ile Samsunspor bugüne kadar 72. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 39'unu Fenerbahçe, 14'ünü Samsunspor kazanırken 19 maç da berabere bitti. İki kulübün son 3 maçı berabere sona erdi.
Fenerbahçe’de durum
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek. Ayrıca henüz hazır hale gelmeyen Mert Hakan Yandaş da kadroda yer alamayacak.
Samsunspor’da tablo
Karadeniz ekibinde ise Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Fernando Boldrin Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Cherif Ndiaye de cezası sebebiyle sahada olmayacak.