Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu: Legia Varşova 0-1 Samsunspor! UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Legia Varşova'yı yendi! Samsunspor kazandı mı?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ani gelişen kontratakta rakip ceza sahasına kadar topu sürükleyen Musaba'nın şutunu direğin solundan az farkla auta çıktı.

6. dakikada Vinagre'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Colak'ın sert şutunda top direğin sağından dışarı gitti.

10. dakikada Mouandilmadji'nin dokunduğu topta defansın arkasına iyi sarkan Musaba'nın ters ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Pankov'un kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top direği az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada defanstan seken topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Augustyniak'ın sert şutunda top yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Musaba'nın pasında altıpas içindeki Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Tobiasz'a çarparak havalanan topu Mouandilmadji kafayla boş kaleye gönderdi. Jedrzejczyk ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Weibhaupt'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Legia Varşova'nın golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Korner atışından gelen topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Rajovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu yuvarladı. Hakem Jeremie Pignard önce orta noktayı gösterdi, daha sonra VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.