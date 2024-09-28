Şanlıurfaspor'dan Giray Küçük ile yola devam kararı

Türkiye'de düşük bütçeyle iyi takım oluşturan ender kulüplerden biri olduklarını söyleyen Küçük, şeffaf bir yönetim anlayışı ile kulübü idare etmeye devam edeceklerini vurguladı ve ekledi:

"Kongreye gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi sürdürelim istiyoruz. Şanlıurfaspor'un geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Önümüzdeki dönemde hem sportif başarılar hem de kulübün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Takımımız kuruluşundan itibaren kendi kaynaklarıyla idare etmekte zorlanmıştır. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma bu zorlu yolculukta bizimle omuz omuza oldukları için teşekkür ediyorum. Her türlü cefayı, çileyi çekmeyi göze alarak yanımızda olanlar var. Şehir olarak yönetim kurulumuza sahip çıkıp arkalarında duralım, morallerini bozmayalım. Görevimizi en iyi şekilde sonuna kadar devam ettirelim."