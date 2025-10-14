Saran yönetimi düğmeye bastı: İki ayrılık ve kadro dışı sonrası Fenerbahçe'de 'Scout' operasyonu başladı

Fenerbahçe’de yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde kulüp içinde art arda yaşanan ayrılıklar ve kadro dışı kararlarının ardından Fenerbahçe yönetimi, gözünü bu kez scout (oyuncu izleme) ekibine çevirdi.

İki personel ayrıldı, iki futbolcu kadro dışı

Fenerbahçe’de Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Takım Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı.

Bu gelişmenin hemen ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Yönetim bu kararların ardından kulüpte kapsamlı bir operasyon başlatma kararı aldı.

Scout ekibine rapor istendi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, kulübün scout ekibiyle özel bir toplantı yaparak son dönemdeki çalışmaların detaylı bir raporunu talep etti.

Toplantının ardından alınan karara göre, scouting yapılanması tamamen yenilenecek ve ekip baştan oluşturulacak.

Akademi ve A Takım arasında çelişki tespit edildi

İddiaya göre yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi’nden “yetersiz” raporuyla gönderilen bazı scoutların, kısa bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği ortaya çıktı.

Yönetim bu çelişkili durumun nasıl ortaya çıktığını araştırıyor.

Yeni dönemde daha profesyonel bir izleme ağı ve veri odaklı oyuncu analiz sistemi kurulması planlanıyor.

“Yeni dönem” yapılanması

Başkan Sadettin Saran, Fenerbahçe’de kurumsal bir dönüşüm hedefliyor. Kulüp yönetimi, hem teknik hem idari kadrolarda liyakat esaslı atamalar yaparak geleceğe dönük uzun vadeli bir yapı oluşturmak istiyor.