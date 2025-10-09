Sarıyer’de Yılmaz Vural dönemi 22 gün sürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Kulüp, 17 Eylül’de göreve getirdiği 72 yaşındaki teknik adamla alınan sonuçların ardından ayrılık kararı aldı.

Vural yönetiminde 4 maça çıkan Sarıyer, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Son olarak evinde Sakaryaspor’a 2-1 yenilen İstanbul ekibi, kötü gidişin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

41. takım, 22 günlük serüven

Yılmaz Vural, 41. teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Sarıyer’de sadece 22 gün görevde kalabildi.

Türk futbolunun en fazla takım çalıştıran teknik direktörü olan Vural, kariyerinde birçok kez kısa süreli görevlerle gündeme gelmişti.

Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı takımlar

Vural’ın 40 yılı aşan teknik direktörlük kariyerinde görev yaptığı takımlar arasında Türk futbolunun köklü kulüpleri de yer alıyor.

Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı takımlar şöyle:

Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK.