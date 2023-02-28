Satışta olan Manchester United’a Katarlı genç şeyhten teklif

Bir gruba göre değeri 6 ya da 7 milyar dolar, bir gruba göre ise “çok daha az.” Fiyatlar havada uçuşurken, MU’ya yapılan son bir teklif manşetlere oturdu. Teklifi yapan kişi, Katar Emiri’nin uzaktan kuzeni olan 40 yaşındaki Şeyh Jassim bin Hamad al-Thani. Teklifin içeriği henüz bilinmezken, İngiliz basını Katarlı genç şeyhi hemen masaya yatırdı bile. İşte Financial Times gazetesinin genç şeyhle ilgili notları:

Küçüklüğünden beri Man United taraftarı

2010’da Credit Suisse’in yönetimine girdiğinde 28 yaşındaydı. Toplantılarda hiç konuşmazdı, sessiz sakindi.

Şeyh, eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim al-Thani’nin ikinci oğlu. Para yönetimi konusunda deha olarak görülen sabasının şahsi servetinin 1.3 milyar dolar olduğu söyleniyor.

10 yıl aile yatırımlarını yönetildiği Mirqab Capital’ın başkanlığını yapan genç şeyh, yatırım bankası QInvest’in de başında.

Çocukluğundan bu yana Manchester United taraftarı.

MU’yu 2005’ten beri sahibi olan Amerikalı Glazer ailesinden satın alacağına da “yürekten inanıyor.”