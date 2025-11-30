Savate Dünya Şampiyonası’nda ikinci olan Feyzanur Azizoğlu Gümüşhane’de yeniden ringe dönüyor

Fransa’da 21–22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri’nde 56 kilogramda ikinci olan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, Gümüşhane’ye dönmesinin ardından yeni hedeflerine odaklandı.

Yaklaşık 8 yıldır kick boks ve savate branşında çalışan Azizoğlu, bu süreçte Dünya ve Avrupa Kupası, İslam Oyunları Şampiyonluğu ile 15 Türkiye şampiyonluğunun da aralarında bulunduğu birçok başarı elde etti.

“İstiklal Marşı’nı okutmak istiyorum”

Final mücadelesinde sakatlık yaşamasına rağmen pes etmediğini anlatan milli sporcu, şunları söyledi:

“İlk rauntta sakatlık geçirdim ancak beş raunt boyunca mücadeleye devam ettim. Gönlümden geçen İstiklal Marşı’nı okutmak ve zirvede yer almaktı. Nasip değilmiş, inşallah bir sonrakinde daha iyisi olacak.”

2026’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlık sürecine ara vermeden başladığını belirten Azizoğlu, hedefinin her turnuvada zirve olduğunu vurguladı:

“Bir yıl Avrupa, bir yıl Dünya Şampiyonası yapılıyor. Benim hedefim her zaman en iyisi ve şampiyonluk.”

