Senegal galibiyetle başladı
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu mücadelesinde Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu mücadelesinde Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.
37. dakikada Senegal öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Niang, Mane'yi pasını gönderdi. Mane, bekletmeden ceza yayı önündeki Gueye'ye pasını verdi. Gueye'nin şutunda, Polonya savunmasında Cionek'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.
56. dakikada Rybus'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Piszczek topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
60. dakikada Senegal farkı 2'ye çıkardı. Tedavisi için kenarda olan Niang'ı farketmeyen Polonya savunmasının kaleciye gönderdiği topu oyuna girer girmez kapan Niang, kaleci Szczesny'yi geçip topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
86. dakikada Polonya farkı 1'e düşürdü. Grosicki'nin, Senegal yarı sahasının ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa kafayı vuran Krychowiak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Mücadele Senegal'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA