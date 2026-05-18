Serdal Adalı Şenol Güneş kapısını kapattı: Çalışmayı düşünmüyorum

Beşiktaş’ta bugün öğle saatlerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Söz konusu ayrılığın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile planlandığı üzere bir araya geldiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Adalı, "Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yapmak, önümüzdeki sene için yapacağımız planı, programı görüşmek için bir araya geldik. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler oldu. Hocanın en fazla takıldığı hadise de bu. Önümüzdeki sene de bu tepkiler olacaktır. Canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu her zaman saygıyla karşıladık. Bunları konuştuğumuzda da hocada önümüzdeki sene bu tepkilere göğüs gerecek bir durumda olmadığını söyledi. Dolayısıyla karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık" şeklinde konuştu.

"Biz bunu başaracağız, başarmak mecburiyetindeyiz"

Sergen Yalçın’ın taraftarlardan gelen tepkiler nedeniyle görevine devam etmek istemediğini belirten Adalı, "Son 3-4 senede Beşiktaş, yani camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Ortada bir uğraş var, iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz biz elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi bana göre çok normal. ‘Niye bağırdılar?’ diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ortada görünen bir hadise var. Ama biz her bağırıldığında, her tepki geldiğinde bırakıp gidecek olursak, samimi söylüyorum Beşiktaş çok ince bir çizgide. Bir kısmında yürüyerek bazı şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Bu gerek işin finansal tarafında gerek idari kısmında böyle. Böyle bir ortam varken evet, ben de memnun değilim. Hoca da ortaya çıkan durumdan memnun değil. Bir şeyden vazgeçecek değiliz. Biz bunu başaracağız, başarmak mecburiyetindeyiz. Yoksa biz de bırakıp gidersek, samimi söylüyorum iyi olacağını bilsek hoca da aynısını söyledi, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz. İşin açıkçası soracaksınız işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, bugün öğleye kadar da aklımın ucundan böyle bir ayrılık geçmedi. Konuşuyorduk, ediyorduk, problemleri tartışacaktık ama geldiğimiz noktada önümüzdeki sene gelecek tepkilere, Allah esirgesin kötü bir sonuçta, kendini çok hazır hissetmedi" şeklinde konuştu.

"Serkan Reçber ile buluşacağım, konuşacağız"

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından A Takım Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Serkan Reçber ile de bir görüşme gerçekleştireceğini aktaran Başkan Adalı, "Sizden sonra Serkan Reçber ile buluşacağım. Yapılan planlamaları tekrardan gözden geçireceğiz onunla da. Hoca bu camiaya uzak bir insan değil. Gerektiği yerde hocalarının kafasındaki fikirleri sorarız, aklındaki oyuncuları da sorarız. Çok kısa bir zamanda da bir teknik direktörümüz olacak. Şu andan itibaren başladık. Kimse de merak etmesin. Onunla da konuşacağım ama Serkan Reçber de aylardır çalışıyor. En azından şu çalışmaları bir göreyim, bana bir raporlasın. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız. Tabii ki yeni bir teknik direktör bulduğumuzda onun fikirleri de önemli" cümlelerine yer verdi.

"Hoca hiçbir şekilde tazminat talep etmedi"

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası tazminat konusuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Adalı, "Hoca hiçbir şekilde tazminat talep etmedi. Hatta Haziran’da ödeyeceğimiz maaşını da istemedi. Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibinin ödemesini de ben teklif ettim. Çocukların bir şeyi yok. Onlara teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız" dedi.

"Şu andan itibaren çalışıp, çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz"

Ayrılığın ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktörle ilgili yöneltilen soruya Başkan Adalı, "Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen hocaya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp, çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

"Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum"

Başkan Adalı, Şenol Güneş isminin medyada çok fazla yer almasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ben Şenol hocayı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol hocaya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler."