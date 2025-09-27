Singapur’da altın yağmuru: Milli para yüzücü Defne Kurt 5 kez dünya şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

5. altın madalya

Organizasyonun son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde havuza giren Kurt, 1.06.95’lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Altın koleksiyonu

Daha önce aynı şampiyonada 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanan milli sporcu, toplamda 5 dünya şampiyonluğu elde etti.

Tarihi başarı

Defne Kurt’un bu başarısı, Türk spor tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. 5 farklı branşta dünya şampiyonluğu kazanan milli yüzücü, engel tanımayan mücadelesiyle hem Türkiye’ye gurur yaşattı hem de para yüzme tarihinde unutulmaz bir performans sergiledi.