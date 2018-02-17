Sivasspor evinde galip
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
24. dakikada Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
35. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.
45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
61. dakikada Osmanlıspor beraberlik golünü buldu. Lumanza'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkteki Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1
67. dakikada Robinho'nun soldan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Saivet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
71. dakikada Osmanlıspor üstünlük golünü buldu. Regattin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Hakan Bilgiç'in Umar'a müdahalesi sonrası maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Musa Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
78. dakikada Regattin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.
82. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Ceza alanından Cyriac'ın rakibinden kurtardığı topu önünde bulan Robinho'nun penaltı noktası civarından etkili vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2
90+1. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Robinho'nun savunmanın arkasına derinlemesine pasında topa hareketlenen Cyriac, ceza alanı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA