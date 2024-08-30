Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Yıllık ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe Spor Kulübü, İtalyan kulüp Fiorentina ile vardığı anlaşma sonucunda Faslı defansif orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli ekip ile uzun süredir ismi anılan Sofyan Amrabat'ın transferi, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euroluk rekor bonservisli satışının ardından geldi.

Kadıoğlu'nun transfer olduğu İngiliz Brighton & Hove Albion 2024-25 transfer dönemi boyunca yaklaşık 200 milyon Euro'nun üzerinde harcama yaptı.

Uzun süredir 6 ve 8 numara arayışında olan Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat ile son eklemesini de yaptığı düşünülürken Faslı yıldızın transfer maliyeti ve maaşı en çok merak edilenler arasında.

Sofyan Amrabat'ın maaşı ve Fenerbahçe'ye maliyeti (Bonservis bedeli)

NTV Spor’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon Euro bedelle kiralayacak. Anlaşmada 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Amrabat, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.