Soldado şampiyonluk istiyor

09 Ocak 2018

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir hafta geçirdiklerini belirten 32 yaşındaki santrfor, "Böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. 8 günlük bir devre arası tatilini geride bıraktık. Ligin ikinci yarısındaki önemli karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel anlamda ikinci yarıda bizi bekleyen zorlu mücadeleye kendimizi hazırlıyoruz. İki kulvarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem kupada hem de ligde hedefimiz en iyi noktaya ulaşabilmek. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

İlk yarıda fazla süre alamadığını anlatan Soldado, şunları kaydetti:

"Daha fazla süre alabilmek için çalışmalarımı en iyi şekilde sürdüreceğim. Herkes sahada takımı için önemli olmak ister. Ancak hocamızın değişiklik kararlarına saygı duymak zorundayız. Takım iyi gidiyor ve kazanıyordu. Janssen oynuyordu ve takım için işler iyi gitti. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız. Fırsatın geleceği günü beklemek mecburiyetindeyiz. Ligin ikinci yarısında umarım daha fazla süre alırım. Takımıma gollerle katkı sunarım. Beni transfer etme sebepleri bu. Adaptasyon sürecimin geride kaldığını düşünüyorum."

"Kişisel performansımdan memnun değilim"

Sezonun ilk yarısını 3 golle kapatan sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe şampiyon olacaksa kulübede oturmayı sorun etmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Ligin ikinci yarısında hedefim takım için daha faydalı olmak ama takımın hedeflerini her şeyden öne koydum. Şampiyon olmak için benim kulübede oturmam gerekecekse oturmayı tercih ederim. Takım için iyi şeyler yapmak istiyorum. Saha içinde takıma faydalı olup, şampiyonlukta pay sahibi olmak amacındayım."

"İkinci yarıda 40 puan hedefimiz var"

Soldado, sezonun ikinci yarısındaki 51 puanın 40'ını almayı hedeflediklerini söyledi.

Sezon başında yeni bir takım olmanın sorunlarını yaşadıklarını aktaran deneyimli santrfor, "Çok fazla transfer yapıldı, birçok oyuncu ayrıldı. Uyum süreci adına zorluklar yaşadık. Yeni takımı ve kulübü tanımak zorundaydık. Kolektif anlamda istediklerimizi sahaya yansıtmak zaman aldı. Ancak son 1,5 aylık dönemde takım rayına oturdu. Kendimizi daha iyi hissettik. Zamanla öz güvenimiz arttı ve daha iyi oynamaya başladık. Umarım ligin sonuna kadar bu oyunumuzun üstüne katarak devam ederiz. İkinci yarıda en az 40 puanlık hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA