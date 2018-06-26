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Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu

Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha gerçekleşti.

Son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

C Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fransa, D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile son 16 turunda eşleşti.

D Grubu'nu 9 puan ile lider tamamlayan Hırvatistan ise C Grubu'nu 5 puanla ikinci bitiren Danimarka ile son 16 turunda rakip oldu.

Maç tarihleri

Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu, program şöyle:

30 Haziran Cumartesi

17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena)

1 Temmuz Pazar

21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod)

Kaynak: AA

Son dakika hırvatistan fransa arjantin danimarka

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