Son dakika: Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında aldığı sonucun ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yönetim kurulu toplantısının ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.