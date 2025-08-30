Son Dakika: Beşiktaş, Sergen Yalçın’ı resmen açıkladı
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer’in istifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu Sergen Yalçın’a emanet edildi. Siyah-beyazlı kulüp, KAP’a yaptığı açıklamada Yalçın’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş geçtiğimiz gün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenilmesinin ardından Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Yönetim, ayrılığı hızlı şekilde netleştirirken gözler Sergen Yalçın’a çevrilmişti.
Siyah-beyazlılar, kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır” denildi.
2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Yalçın, siyah-beyazlı camiada büyük heyecanla karşılandı. Taraftarlar, ikinci döneminde de benzer başarıların gelmesini bekliyor.