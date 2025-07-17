Son Dakika: Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması: Transferin akıbeti belli oldu!

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığını ve sağlık kontrolü için İstanbul’a davet ettiğini duyurduğu profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul’a gelişinin ertelendiği hatırlatılarak, bugün yapılan bildirimle Kyle Walker-Peters’in bir kez daha ek süre talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, ayrıca transfer çalışmalarının belirlenen politika doğrultusunda sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.