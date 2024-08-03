SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli, 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan elendi
Son dakika gelişmesi... Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında Taylandlı Janjaem Suwannapheng'le mücadele etti. Rakibine 4-1 yenilen boksör turnuvadan elenmiş oldu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı.
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.