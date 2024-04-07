Son dakika... Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de

Sezona teknik direktör Arda Turan yönetiminde giren ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran eflatun-sarılı takım, 29. haftada Altay'ı konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan Eyüpspor, 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.

Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile 17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.

İlk kez Süper Lig'de

Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan eflatun-sarılı takım, geride kalan 105 yıllık süreçte hiç Süper Lig'e yükselemedi.

Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019'da Murat Özkaya'nın başkanlığa getirilmesinin ardından yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. Bu ligde iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Arda Turan ilk deneyiminde şampiyon

Arda Turan, teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray altyapısından çıkan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından olan Arda Turan, teknik adamlık kariyerine Eyüpspor'da başladı.

Geçen sezonun sonlarında takımın başına geçen Turan, bu sezon takımını Süper Lig'e çıkardı.

Maç sonu büyük sevinç

Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesinin ardından büyük sevinç yaşandı.

Altay karşılaşmasının yapıldığı Eyüp Stadı'nda bitiş düdüğünün ardından teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeyi kutladı.

Saha içinde büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik direktör Arda Turan'ı omuzlara alarak havaya attı. Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de dahil olduğu kutlamalar, takımın tribüne gelmesiyle devam etti.